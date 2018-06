CdM 2018 : Sampaoli viré par l'Argentine avant le match décisif ?

Dans : Mondial 2018.

Avec un nul face à l’Islande et une défaite face à la Croatie, l’Argentine est en très grand danger dans sa poule.

Une situation catastrophique pour une équipe vice-championne du monde en titre, et qui possède une incroyable ligne d’attaque composée de stars qui évoluent en Europe. Mais le résultat final est décevant et Jorge Sampaoli pourrait en payer les pots cassés plus rapidement que prévu.

La presse argentine mais également espagnole met le feu ce vendredi en annonçant un limogeage très prématuré de l’ancien sélectionneur du Chili, avec qui le courant ne passe plus au sein du groupe. Néanmoins, comme le rappelle Tyc Sports, son départ aussi tôt ne fait clairement pas partie des plans de la fédération argentine, qui lui a fait signer un contrat de cinq ans, et devrait lâcher près de 20 ME pour le licencier.