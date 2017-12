CdM 2018 : Pierre Ménès pas loin de craquer avant le tirage au sort

Dans : Mondial 2018.

Le tirage au sort de la Coupe du monde est un moment très attendu par toute la planète football, puisque chaque pays qualifié connaitra ses adversaires, et pourrait ainsi rentrer dans le concret de l’événement. Mais comme souvent, la procession est longue avant d’arriver au résultat final, et comme beaucoup, Pierre Ménès avoue à sa manière qu’il n’est pas fan des interminables cérémonies avec des personnalités et des petites représentations qui font durer le suspense.