CdM 2018 : L'Islande jouera le premier Mondial de son histoire, l'Irlande et la Croatie encore en vie

Grâce à sa victoire ce lundi soir 2 à 0 contre le Kosovo, l'Islande s'est qualifié pour le Mondial 2018 en Russie grâce à sa première place dans un groupe où l'on retrouvait aussi la Croatie, l'Ukraine et la Turquie. Après sa brillante performance lors du dernier Euro en France, la sélection islandaise participera pour la première fois de son histoire à une Coupe du Monde, de quoi assurer une grosse ambiance dans les stades russes. L'autre pays qualifié directement ce lundi soir est la Serbie qui a décroché son ticket en battant la Géorgie par la plus petite des marges (1-0).

S'il y avait des sourires en Islande et en Serbie, il y a eu des larmes en Ukraine et au Pays de Galles. Battu par la Croatie à domicile (0-2), l'Ukraine a laissé le ticket de barragiste à son adversaire du soir, tandis que l'Irlande s'est imposé (0-1) au Pays de Galles, et aura le droit de jouer les barrages. Enfin, en gagnant en Albanie (0-1), l'Italie a désormais la certitude d'être tête de série dans la double confrontation à venir pour avoir un billet pour le Mondial.