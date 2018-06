Brésil : L'échauffement est terminé, il promet un « grand Neymar »

Dans : Mondial 2018.

Très attendu lors du Mondial 2018 avec le Brésil, Neymar n’est pas épargné par les critiques.

Ses provocations, simulations et insultes agacent toujours autant. Et semblent nuire à ses performances sur le terrain puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas encore répondu aux attentes. Mais on le sait, un joueur de son talent peut se réveiller à tout moment. Comme en huitièmes de finale contre le Mexique lundi (16h) par exemple. En tout cas, le journaliste Dave Appadoo miserait bien sur ce scénario.

« Je suis un fan de Neymar et de ce qu'il produit. Pour moi, c'est le joueur le plus créatif au monde. Évidemment, Messi est meilleur, Ronaldo est plus efficace... Mais je regarde aussi le jeu pour la création et les gestes. Sur ça, je trouve qu'il n'a pas d'équivalent », a estimé notre confrère de L’Equipe, rassuré par l’état physique du Parisien après sa blessure au pied et sa longue indisponibilité.

Neymar remonte la pente

« J'étais un peu inquiet après sa blessure et cette course contre la montre. Les grands joueurs qui courent après la forme, ce n'est jamais très bon, ça peut toujours mal finir. Et quand je l'ai vu un peu en galère sur le plan physique au premier match, je me suis dit : "mince". Mais je l'ai vu remonter la pente petit à petit au deuxième et au troisième match, a-t-il commenté. Physiquement, ça va de mieux en mieux. Il est de plus en plus juste dans ce qu'il fait. C'est de bon augure pour la suite. On va avoir un grand Neymar. » Déjà redoutable, la Seleçao risque de faire mal si sa star retrouve son meilleur niveau.