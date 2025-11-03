ICONSPORT_271464_0171
Ansu Fati

Monaco sans Diatta et Fati contre Bodo/Glimt

Monaco03 nov. , 16:10
parClaude Dautel
0
Pour le match de Ligue des champions contre Bodo/Glimt, mardi soir, l'AS Monaco doit se passer en plus d'Ansu Fati, qui est souffrant, et de Krépin Diatta, qui a, lui, un souci à l'oeil droit. C'est donc un groupe réduit de 19 joueurs qui est donc parti en Norvège. Paul Pogba est toujours absent, le milieu souffrant ayant été victime d'une entorse la semaine passée à l'entraînement.
0
Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Il finira à l’OM

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

À quel moment ils changent d avis ? Le réal ne s est jamais prononcé sur cette rumeur !

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

blablabla

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Là je suis d'accord . Avec la carcasse qu'il a je pense que physiquement il doit déployer plus d'energie pour se déplacer que la majorité des joueurs

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Faux il le fait à tous les matchs.

