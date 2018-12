PSG : Doucouré sur le départ, Watford s’y prépare !

Dans : Mercato, PSG, Premier League, OGCN.

Le mois de janvier sera chaud à Paris en ce qui concerne le marché des transferts, et les dirigeants ont d’ailleurs pris les devants en attaquant dès les derniers jours de décembre.

C’est le cas notamment au sujet d’Abdoulaye Doucouré, visiblement suivi de très près à Paris puisqu’une offre supérieure à 30 ME a déjà été transmise à Watford. Le club londonien a affiché sa position, qui n’est de vendre son Français qu’à condition de recevoir une proposition atteignant les 50 ME. Un montant un peu salé, mais qui a le mérite de lancer les négociations. Et si le président de Watford confiait qu’il ne se voyait pas vendre l’ancien rennais très rapidement, l’idée fait quand même son chemin.

La preuve avec cette information du Daily Mail, qui annonce que les Hornets cherchent à recruter au milieu de terrain pour compenser le possible départ de Doucouré. Et Watford de regarder notamment ce qu’il se passe en France puisque le club anglais craque pour Adrien Tameze. Le jeune niçois se montre à son avantage cette saison, et cela pourrait déboucher sur une offre de 11 ME que le Gym semble en mesure d’accepter, même si cela ne plaira certainement pas à Patrick Vieira. En tout cas, Watford se pare à toute éventualité, au cas où le PSG ferait l’offre parfaite pour Abdoulaye Doucouré.