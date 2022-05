Officiel : Philippe Coutinho quitte définitivement le Barça pour 20 ME

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Prêté par Barcelone à Aston Villa cette saison, Philippe Coutinho va définitivement rester en Angleterre. Puisque ce jeudi soir, le club de Premier League et le Barça ont officialisé le transfert du milieu brésilien. « Le FC Barcelone et Aston Villa ont conclu un accord pour le transfert de Philippe Coutinho pour 20 millions d’euros. Le club du FC Barcelone réserve 50% de la plus-value d’une future vente du joueur. Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Philippe Coutinho pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès à l’avenir », explique le club catalan dans un communiqué.

Une bonne affaire pour les Villans, sachant que Coutinho disposait d’une option d’achat de 35 ME dans son prêt. Mais vu que Barcelone voulait se débarrasser de ce flop, acheté pour 135 millions d’euros à Liverpool en 2018, Aston Villa a sauté sur l’occasion. D’autant plus que le joueur de 29 ans s’est relancé sous les ordres de Steven Gerrard cette saison avec quatre buts et trois passes décisives en 16 matchs. C’est donc dans le club de Birmingham et dans un championnat qu’il connaît bien que Coutinho va tenter de retrouver son meilleur niveau.