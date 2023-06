Pour 40 millions d’euros, Alexis MacAllister quitte Brighton, l’une des équipes surprises de la saison en Premier League, afin de signer à Liverpool. Le milieu de terrain argentin s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Reds, avec une option jusqu’en 2029. Il portera le numéro 10 au sein du club de la Mersey.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️