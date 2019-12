Mercato : Tavares prêt à quitter Dijon pour la Chine ?

Dans : Mercato.

Suite à une première partie de saison compliquée, le Dijon FCO passe les fêtes de fin d’année à une instable seizième place en Ligue 1, un seul petit point devant le barragiste amiénois.

Après un départ catastrophique, et cinq défaites lors des six premières journées, l’équipe de Stéphane Jobard a relevé la tête avec des résultats plus convenables. En prenant des points à droite puis à gauche, et notamment grâce aux succès contre le PSG (2-1) et Rennes (2-1), le DFCO est sorti de la zone rouge. Malgré tout, et alors que Toulouse et Nîmes ont coulé six points derrière, Dijon se battra avec Metz et Amiens pour ne pas finir dix-huitième. Avec ou sans Júlio Tavares ? La question peut se poser.

Capitaine et buteur emblématique du club bourguignon, l’international cap-verdien n’est plus vraiment en confiance dans son club de toujours. D’abord parce qu’il ne marque plus, lui qui reste muet depuis septembre dernier. Mais aussi et surtout parce qu’il pense à son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2021, Tavares aurait bien aimé prolonger son bail à Dijon. Une requête rejetée par sa direction, selon nos informations. Par conséquent, il ne prolongera pas dans sa formation actuelle, et il envisage même un départ lors du prochain mercato hivernal. En quête d’un dernier gros contrat, le meilleur joueur de tête en Europe, d’après une statistique sur les duels aériens gagnés cette saison, pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure à l'étranger, et notamment en Chine. Tout est désormais possible dans ce dossier Tavares...