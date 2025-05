Mercato ‍: Aston Villa rend Marco Asensio au PSG

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio a quitté Paris en janvier sous la forme d’un prêt pour tenter sa chance du côté d’Aston Villa.

Ce passage s’est plutôt bien passé puisque l’Espagnol a rapidement marqué les esprits, alternant entre le rôle de titulaire et celui de joker offensif. Mais Unai Emery a tranché, et selon Football Insider, qui possède une source au sein du club, la formation de Birmingham ne va pas acheter définitivement l’ancien du Real Madrid. La raison ? Les techniciens du club anglais ne sont pas convaincus par sa capacité à tenir le rythme sur une saison entière en Premier League, alors qu’Asensio a en effet baissé de pied après de très bons débuts à Villa Park. De plus, il ne parvient pas à tenir la longueur sur toute la durée d’un match, ce qu’il n’a fait qu’une seule fois depuis son arrivée. Résultat, même si Aston Villa n’avait pas d’option d’achat incluse dans le prêt, la formation actuellement à la lutte pour une place en Ligue des Champions a fait son choix et ne recontactera pas le PSG à la fin du mois de juin.

