Lionel Messi au Barça, la fête est finie

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Il sera quasiment impossible de voir Lionel Messi rejoindre le FC Barcelone cet été. C'est le grand ennemi du PSG en personne, Javier Tebas, président de la Liga, qui l'a annoncé.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La question mérite plus que jamais d’être posée alors que la fin de saison approche, et qu’aucun accord n’a été trouvé avec le Paris SG. Son contrat actuel prévoyait toutefois une option pour une saison supplémentaire, mais l’Argentin ne l’a pas activée, et a de toute façon pendant plusieurs mois négocié un nouveau contrat, plus qu’une simple année en plus. Ces dernières semaines, les positions se sont éloignées, et ce n’est pas pour rien que des fuites dans la presse ont lieu ces derniers jours. Le PSG est un peu sur les nerfs, et accuse le clan Messi d’être trop gourmand financièrement.

Le Barça n'a pas le robinet à gaz du PSG

Du côté du champion du monde, la perspective de revenir à Barcelone fait rêver, même si la réalité est bien différente. En effet, le club catalan n’a pas les moyens de ses ambitions, et même s’il devait faire un sacrifice important sur son salaire, le probable futur champion d’Espagne est dans une situation financière telle que la moindre recrue d’ampleur ne collerait pas avec les exigences de la Liga. Son patron était d’ailleurs l’invité de RMC pour dévoiler sa position sur l’arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone.

🎙 @Tebasjavier, président de LaLiga : "Aujourd'hui, le retour de Messi au Barça me paraît compliqué. Quel salaire aurait Messi ? Le Barça n'est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d'argent pour avoir une grosse masse salariale". pic.twitter.com/VBwkEmfmKV — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2023

En France, on verrait mal Vincent Labrune prévenir le PSG ou l’OM que recruter un tel joueur serait impossible. Mais en Espagne, Javier Tebas s’octroie les pleins pouvoirs et fait bien comprendre qu’il faudrait un miracle économique pour que le FC Barcelone arrive à faire signer Lionel Messi. « Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est compliqué que Messi revienne au Barça », a confié Javier Tebas, qui en a bien sûr profité pour glisser une peau de banane aux pieds du PSG et de son argent facile injecté par le Qatar.

Le Barça demande à ses joueurs de baisser leur salaire

Une véritable habitude pour le président de la Liga, qui ne compte pas changer son modèle économique, et affirme ne pas laisser les clubs faire des dépenses qui mènent au déséquilibre financier. Sauf que cela fait 10 ans que Javier Tebas est à la tête du football professionnel espagnol, et que cela n’empêche pas le FC Barcelone de présenter une dette de plus d’un milliard d’euros. Et récemment, la presse catalane s'est faite l'écho de demandes de la part du club blaugrana effectuée envers plusieurs joueurs de l'effectif de baisser leur salaire, avec une réponse négative à la clé.