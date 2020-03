Le mercato d'été révolutionné à cause du coronavirus ?

Dans : Mercato.

Depuis environ quinze jours et pour encore plusieurs semaines, le football européen est totalement à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

En début de semaine, l’UEFA a acté la décision de reporter l’Euro en 2021, ce qui va permettre aux différents championnats de se terminer au-delà du 30 juin si nécessaire. Une bonne nouvelle pour les clubs, qui souhaitent impérativement que les différents championnats aillent à leur terme afin d’éviter une catastrophe économique sans précédent. Toutefois, une question se pose : quid du mercato, qui devait initialement ouvrir ses portes mi-juin, et qui pourrait être décalé si les championnats étaient toujours en cours à cette date ? Interrogé par La Provence, l’agent de joueurs Christophe Hutteau a indiqué qu’à l’image du mercato hivernal, celui d’été pourrait durer à peine un mois en 2020.

« La question des fins de contrat revient régulièrement. Il ne faut pas avoir de crainte. La FIFA, seule décisionnaire pour ce problème mondiale, va prendre des décisions et proroger de façon exceptionnelle les contrats jusqu’au 31 juillet, voire jusqu’au 31 août, aux mêmes conditions salariales. Si les championnats ne vont pas à leur terme, les clubs ne toucheront pas les droits TV et les conséquences seront terribles. Plusieurs scénarios sont envisagés, une fin de saison au 30 juin, une autre courant juillet et une autre courant aout. Prévu mi-juin, le mercato serait décalé et durerait peut-être un mois » a indiqué l’agent français, pour qui la pandémie européenne de coronavirus aura forcément un impact sur la prochaine période de mercato. Les plans de nombreux clubs s’en trouveront ainsi chamboulés, mais la FIFA n’aura sans doute pas d’autres options l’été prochain…