Juventus, PSG, MU, Cristiano Ronaldo met les choses au clair

Dans : Mercato.

Après trois ans où il n’a pas réussi à conquérir la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a des fourmis dans les jambes.

Il envisage désormais sérieusement de quitter le club turinois à un an de la fin de son contrat. Mais encore faut-il avoir des offres fermes. Mandaté par le quintuple Ballon d’Or, Jorge Mendes a contacté les deux points de chute plébiscités par CR7. Il s’agit sans surprise de Manchester United et du PSG. Deux clubs qui ont les moyens de le faire venir, mais qui attendent aussi de savoir ce qui sera fait dans d’autres gros dossiers. Autant dire que, cela doit lui faire tout drôle, mais Cristiano Ronaldo n’est pas la première priorité en France comme en Angleterre. Etonnant, d’autant plus que la Juventus, qui ne serait pas mécontente de se défaire de son salaire, ne se montrerait pas trop gourmande en cas de demande de transfert. Mais le champion d’Europe 2016 se prépare aussi à faire un choix par défaut.

En effet, selon Don Balon, si ni le PSG, ni Manchester United ne lui font d’offres, alors il ne partira pas ailleurs, et notamment pas aux Etats-Unis où des franchises rêvent de le faire venir pour un Eldorado à la mode américaine. Le Portugais restera donc à la Juventus jusqu’au bout de son contrat. En juin 2022, CR7 aura alors 37 ans, et pour celui qui a envie de jouer jusqu’à 40 ans, il aura donc la possibilité de faire le dernier gros choix de sa carrière. Tenter une nouvelle aventure en Europe pour soulever une sixième fois la Ligue des Champions, ce qui ferait de lui le premier homme sur Terre à y parvenir, ou bien rejoindre un championnat plus exotique pour une fin de carrière en superstar. Tout cela pourrait bien dépendre de cet été, où Cristiano Ronaldo est pour le moment vu comme une roue de secours de luxe au PSG comme à Manchester United.