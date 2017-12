Info Foot01 : Cinq clubs sur Gavory, dont l’ASSE et l’OM

Dans : Mercato, OM, ASSE, Dijon, SMC, SCO, Ligue 2.

Révélation du championnat de Ligue 2 avec Clermont, Nicolas Gavory voit son nom grimper en haut des listes des scouts à chaque match disputé avec la formation auvergnate.

Le défenseur gauche capable aussi de jouer sur tout le couloir, pourrait connaître une progression vertigineuse, lui qui évoluait encore en National 1 à Béziers la saison passée. Désormais, c’est vers la Ligue 1 que le Clermontois se dirige, et peut-être même dès cet hiver. En effet, plusieurs clubs sont à l’affût, et si Saint-Etienne est en contacts avancés pour sa venue, le club du Forez n’est pas le seul comme l’a révélé son agent à Foot01.

« Nicolas est sous contrat avec Clermont, où tout se passe bien. Il y a des sollicitations. On écoute. Si on reçoit une proposition concrète intéressante, on l’étudiera. Mais on n’est pas pressé. La stratégie est plus sportive que financière. Plusieurs clubs de L1 sont intéressés. On parle avec l’OM, l’ASSE, mais aussi avec des clubs comme Angers, Dijon et Caen. On veut un projet avec du temps de jeu, donc il ne faut sous-estimer aucune piste. Les choses vont s’activer à l’ouverture du mercato », nous a fait savoir l’agent de Nicolas Gavory, dont le contrat avec la formation de Ligue 2 se termine en juin 2019, et surtout dont le prix va inévitablement augmenter avec tous ces courtisans annoncés.