ASSE : Surprise, l'OM en pince pour Vagner Dias

Dans : Mercato.

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’OM devra impérativement étoffer son effectif lors du prochain mercato.

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille n’aura pas la possibilité de réaliser des folies sur le marché des transferts en raison des contraintes imposées par le fair-play financier. C’est donc en toute logique que le club phocéen tentera quelques coups à moindre coût, en Ligue 2 ou dans des championnats de seconde zone. C’est justement dans cette optique que l’OM piste Vagner Dias, prêté par Saint-Etienne à l’AS Nancy-Lorraine depuis un an demi, à en croire les informations de l’Est Républicain.

Auteur de 8 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison à l’ASNL, le Cap-Verdien effectuera son retour à Saint-Etienne cet été. Mais rien ne dit que les Verts conserveront l’attaquant, estimé à environ 3 ME sur le marché des transferts. Par ailleurs, le média lorrain nous apprend que l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par ce joueur très apprécié en Ligue 1 puisque Rennes, Brest, Lens, Lorient, Angers et Nimes sont également sur les rangs. Autant dire que la bataille risque de faire rage pour s’offrir les services de cet attaquant de poche d’1m68, capable d’évoluer sur tous les postes de l’attaque mais qui a jouer la plupart du temps dans une position d’ailier droit cette saison à Nancy.