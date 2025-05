Alexander-Arnold quitte Liverpol et débarque au Real Madrid

Dans un communiqué officiel, Liverpool a confirmé le départ de Trent Alexander-Arnold en fin de contrat. Le défenseur anglais va s’engager au Real Madrid.

Après 20 ans passés à Liverpool, Trent Alexander-Arnold va quitter les Reds cet été. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, le club de la Mersey confirme le départ du défenseur anglais, qui vient d’être sacré champion d’Angleterre avec son club formateur. « Je tiens avant tout à dire que ce n'est pas une décision facile à prendre et qu'elle a nécessité beaucoup de réflexion et d'émotion. Je suis ici depuis 20 ans maintenant, j'ai savouré chaque instant, j'ai réalisé tous mes rêves, j'ai accompli tout ce que j'ai toujours voulu ici. Après avoir tout donné jour après jour pendant 20 ans, j'en suis arrivé à un point où j'ai besoin d'un nouveau changement, d'un nouveau défi, en tant que joueur et en tant que personne » a commenté le défenseur de 26 ans, dont on connaît déjà la destination.

Trent Alexander-Arnold to Real Madrid



Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.



Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done.