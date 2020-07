WTF : MBAPPE victime d'une blague de PAPY, Le test COVID fait mal à l'OM, NEYMAR danse avec la Coupe

Dans : Video.

Liverpool célèbre le titre comme il se doit, Morata et ses tours de passe-passe, Hoarau de retour, Pogba s'occupe bien de Bailly, le PSG en démonstration face au Celtic, Icardi pro du ping-pong ballon, les joueurs de l'OM n'aiment pas les dépistages du Covid-19, Alphonso Davies et sa copine jouent au "Qui est le plus... ?", Cristiano Jr. plus fort que son père au foot ?

