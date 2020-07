WTF : MBAPPE salive, RAMI alerte le PSG, BENZEMA au grand coeur

Dans : Video.

Mbappé comme un gosse devant les feux d'artifice de Paris, Rami se mange une bonne tarte et met en garde le PSG, Papu Gomez élu meilleur joueur du mois de juin de Serie A, Benzema et Fekir soutiennent la bonne cause, Piqué pro du surf, Alphonso Davies bon dans tous les sports, Alvaro prêt pour l'E-Sport, la grosse mine pleine lunette de James Rodriguez, Nacho imite Sergio Ramos...

