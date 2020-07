TV : Yoann Riou accuse salement Gilles Favard, ça balance à l'Equipe

Dans : Video.

Yoann Riou affirme ce dimanche avoir fait l'objet de menaces verbales sur la chaîne L'Equipe de la part de Gilles Favard. Et le journaliste se dit traumatisé.

On s'en souvient, il y a plusieurs mois, Gilles Favard avait disparu de l'Equipe du Soir, le consultant de la chaîne sportive revenant ensuite à l'antenne comme si de rien n'était. Pour beaucoup, cela cachait une sanction du média, une séquence de 2017 revenant notamment via les réseaux sociaux durant laquelle Gilles Favard s'en était pris à Yoann Riou, faisant remarquer que ce dernier était un peu trop « fragile » quand on n'allait pas dans ce sens (voir ci-dessous). Depuis, Yoann Riou a fait Danse avec les Stars, participe aux Grosses Têtes et est devenu une personnalité de la télévision, tandis que Gilles Favard a retrouvé son rôle de snipper sur la Chaîne L'Equipe. Mais ce dimanche, dans une improbable discussion via Twitter sur Marcelo Bielsa, Yoann Riou a craqué.

Et le journaliste d'accuser Gilles Favard de l'avoir menacé et maltraité. « Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Equipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule... Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part. Ça fait 3 ans que je me tais, souffre en silence, dans l'omerta », explique Yoann Riou, pas loin d'accuser les dirigeants de L'Equipe d'avoir mis une chape de plomb sur toute cette histoire et d'avoir pardonné à Gilles Favard. Compte tenu du franc-parler de ce dernier, le débat ne devrait pas s'arrêter là.