Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce lundi 02 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons un possible échange Neymar-Griezmann en plus de Dembélé et Umtiti, l'OM dans un imbroglio avec Watford à cause de Pape Gueye, le LOSC qui se place sur Jonathan David, le RC Lens proche de boucler le transfert du latéral gauche Facundo Medina, et Leroy Sané très proche de signer au Bayern.