Foot01 News : PSG-ASSE, c'est le retour du FOOT en France, EYRAUD humilié par un banquier

Le journal de Foot01 est à suivre ce vendredi 24 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons le retour du foot français dès ce soir. Le PSG et l'ASSE s'opposent dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Le stéphanois, 17e de Ligue 1, ont tout à jouer pour retrouver l'Europe la saison prochaine. Le PSG, lui, n'a qu'un seul objectif : augmenter un peu plus son palmarès. À l'approche du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, Thomas Tuchel se permet quelques choix tactiques forts. Thiago Silva devrait débuter la finale sur le banc. Le match, c'est ce soir, sur France 2.

Cavani nostalgique du PSG. Alors qu'il n'a pas voulu prolonger pour la fin de saison, l'uruguayen ressasse les bons souvenirs du côté de Paris. Il a publié une compilation de ses meilleurs moments des saisons 2016-2017 et 2017-2018, sans doutes ses saisons les plus abouties dans la capitale. Il y a quelques jours, il avait posté une vidéo de son arrivée chez les bleus et rouges. Toujours sans club, Cavani se remémore le bon vieux temps.

Memphis Depay vers le Real Madrid ? C'est la piste folle. Tout juste revenu d'une grave blessure, le néerlandais veut toujours partir en cas de non-qualification à une coupe d'Europe. Et Zinédine Zidane suivrait le dossier de très près. Lui restant une année de contrat à l'OL, Depay a sans doute le meilleur rapport qualité/prix de ce marché des transferts. En cas de départs de joueurs comme Gareth Bale ou James Rodriguez, les Merengues pourraient bien passer à l'action pour l'ancien Mancunien.

Jacques-Henri Eyraud remis à sa place. Il l'avait répété aux courtisans de l'OM. Frank McCourt n'est pas à vendre. Mais une phrase n'est pas passée auprès des collaborateurs de Mohamed Ajroudi. Le président de l'OM a qualifié les banques coopératrices du projet de "boutiques". Ce à quoi Stéphane Cohen, co-fondateur de la banque d'affaires Wingates, a répondu. Des propos qui sont venus rejoindre ceux de Mourad Boudjellal, qui estime que le vrai problème financier de l'OM est son président lui-même.

Et enfin Karim Benzema encensé par Noël Le Graet. C'était totalement inattendu au vu de leur passif, mais le président de la FFF a tenu à saluer la performance de l'ancien attaquant des Bleus. Auteur d'une saison fantastique avec le Real Madrid, Noël Le Graet estime qu'il a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Une chance de revoir Benzema en Bleu après ces déclarations ?