Foot01 News : MCCOURT agacé, le PSG sur ALABA et HERNANDEZ, RUFFIER mis à pied

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce mercredi 15 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Frank McCourt agacé par Ajroudi. L'actuel propriétaire de l'OM en a marre des rumeurs concernant la vente du club phocéen. Il persiste à le dire, l'OM n'est pas à vendre. Selon lui, l'intérêt du franco-tunisien n'est pas le fruit du hasard. Selon le clan McCourt, ces rumeurs sont une tentative de déstabilisation, alors que l'OM retrouvera la Ligue des Champions cette saison.

Les joueurs du PSG soudés. Pour le 14 juillet, les hommes de Thomas Tuchel ont passé la soirée ensemble. Neymar et sa bande ont posté des clichés sur les réseaux sociaux. Signe de la grande cohésion du groupe depuis la reprise de l'entraînement. Chacun est focalisé sur un seul et même objectif : la conquête de la Ligue des Champions.

Leonardo s'intéresse à Alaba et Lucas Hernandez. En quête d'un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, le directeur sportif du PSG pourrait piocher au Bayern. Alors que les relations semblaient figées depuis le dossier Kouassi, c'est finalement tout autre. Karl-Heinz Rummenigge l'a confirmé, il apprécie beaucoup Nasser Al-Khelaïfi et porte beaucoup de respect à Leonardo. Le brésilien s'est donc intéressé à l'international autrichien et au champion du monde. L'un est en fin de contrat en juin prochain, l'autre aurait des envies d'ailleurs après sa première saison Bavaroise.

Islam Slimani dans le viseur de l'OM. Non conservé par Monaco, l'international algérien va revenir à Leicester. Son ancien club, le Sporting, lui fait déjà les yeux doux depuis de nombreux mois. La direction olympienne s'intéresse aussi au Fennec. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs, Slimani ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Seul problème : son salaire de 380 000 euros par mois.

Et enfin Stéphane Ruffier qui serait mis à pied par Saint-Étienne. Selon l'Equipe, le joueur ne serait pas venu à la séance d'entraînement au lendemain de la rencontre face à Nice. Ainsi, l'ex-gardien des Bleus serait convoqué par la direction. Les tenues de cette entrevue sont encore floues. Mais l'avenir de Ruffier au sein de l'ASSE s'assombrit.