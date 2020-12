Cristiano Ronaldo roi du foot, Neymar s'éclate, Mbappé en mode Noël

Dans : Video.

Vous appréciez nos vidéos et vous ne voulez plus les rater, alors svp abonnez vous Foot01 sur Youtube, et surtout mettez un Like si vous souhaitez qu'elles soient encore plus populaires. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Et si l'on atteignait 30 000 abonnés avant la fin de la saison 2020-2021 ? Pour cela, faites connaître nos vidéos pour y parvenir !

Au menu cette semaine : Neymar s'éclate en direct sur Counter-Strike, Rothen et Riolo s'embrouillent encore sur RMC, Anthony Martial est prêt pour le froid à Manchester, Le chanteur Hatik invité de l'After Foot sur RMC, Franck Ribéry met le feu dans le vestiaire de la Fiorentina, Martin Braithwaite finit 2020 en beauté avec le Barça, L'Olympique Lyonnais est champion d'automne, Marquinhos quitte Paris et retourne au Brésil, Benedetto et Luis Henrique rentrent au pays pour les fêtes, Kylian Mbappé passe un Noël en famille, Angel Di Maria s'éclate grave pendant les fêtes, Alphonso Davies n'est pas là pour rigoler, Anthony Lopes laisse un message à ses fans, Gigi Buffon reçoit deux bières grâce à Leo Messi, Florian Thauvin est tout beau pour le 25 décembre, Cornet au concert de Maître Gims en Côte d'Ivoire, Antoine Griezmann s'amuse sur Football Manager, Lucas Paqueta s'amuse bien avec son bébé, Cristiano Ronaldo élu joueur du siècle aux Globe Soccer Awards, Raymond Domenech est le nouveau coach de Nantes, Edinson Cavani déneige sa voiture à Manchester.

► Foot01 sur Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=foot.reef.foot01&hl=fr

► Foot01 sur Apple :https://apps.apple.com/fr/app/foot01/id477713400

► Foot01 sur Facebook :https://www.facebook.com/Foot01com/

► Foot01 sur Twitter :https://twitter.com/foot01_com?lang=fr