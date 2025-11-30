Un journaliste fan de l’OM, Canal+ l’avait bien caché

Par respect pour ses téléspectateurs, le diffuseur Canal+ demande à ses journalistes de ne pas manifester leur passion pour un club en particulier. Ancien animateur de la chaîne cryptée, Messaoud Benterki a respecté la consigne et n’a pas révélé son attirance pour l’Olympique de Marseille.

C’est souvent un sujet de débat chez les supporters. En écoutant les commentaires ou les analyses d’un match dans les médias, certains croient parfois identifier un parti pris. Le phénomène n’est pas si étonnant lorsqu’il s’agit de consultants. Certains spécialistes ont forcément une attirance, ou une hostilité, envers certains clubs en fonction de leur parcours. En revanche, les téléspectateurs attendent davantage d’impartialité en ce qui concerne les journalistes. La preuve avec la consigne donnée par Canal+.

Un sujet difficile à Canal - Messaoud Benterki

Si j'ai des équipes de cœur au niveau des clubs ? Quand j’étais journaliste à Canal, c’était un sujet difficile car il ne fallait pas trop dire quelle équipe on supportait », a confié le journaliste au quotidien régional Ouest-France. Lorsqu’il animait encore des émissions sur la chaîne cryptée, Messaoud Benterki évitait de montrer la moindre attirance pour une formation en particulier. Mission accomplie pour le journaliste qui n’a jamais fait l’objet d’une polémique malgré sa passion enfin avouée pour l’Olympique de Marseille . «», a confié le journaliste au quotidien régional Ouest-France.

« Mais pareil, c’est lié aux émotions, celles de l’OM des années fin 80, début 90, a révélé celui qui travaille désormais sur la chaîne L’Equipe. Il y avait des joueurs frissons. Je me souviens d’Alain Giresse, j’étais déjà fan quand il était à Bordeaux, et quand il signe à l’OM c’est extraordinaire. Et puis, il y a eu les Papin, les Waddle, Abedi Pelé, Francescoli… Ces joueurs-là nous ramènent à l’essence du sport, l’émotion. » Messaoud Benterki peut se permettre cette révélation puisque le journaliste omnisports traite actuellement la Coupe du monde de biathlon.