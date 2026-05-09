Marseille n'a pas laissé sa chance à Elye Wahi
Elye Wahi n'a pas aimé son traitement à l'OM

OM : Wahi règle ses comptes avec Longoria et Benatia

OM09 mai , 15:30
parClaude Dautel
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En égalisant d'une Panenka contre l'OM, Elye Wahi a joué un sale tour à son ancien club. L'attaquant niçois admet ne pas avoir digéré la manière dont le club dirigé par Pablo Longoria et Medhi Benatia l'a traité lors de son bref passage.
Arrivé à l'Olympique de Marseille en août 2024, Elye Wahi a quitté l'OM seulement six mois plus tard. Dans le collimateur des dirigeants phocéens pour un comportement pas toujours respectueux des règles, l'ancien attaquant de Montpellier et de Lens avait rejoint Francfort, avant finalement d'être prêté au Gym lors du dernier marché hivernal des transferts. A Nice, l'attaquant de 23 ans a plutôt tenu son rang, notamment lors du récent nul arraché à l'OGC Nice (1-1), Wahi égalisant d'une Panenka plutôt humiliante pour ses anciens coéquipiers. Se confiant dans L'Equipe, celui qui est devenu international ivoirien en mars dernier admet ne pas avoir totalement digéré son éphémère passage à l'OM. Elye Wahi estime que les dirigeants marseillais ont pris l'habitude de faire du trading haute vitesse au mercato, et qu'il a été une victime parmi d'autres des méthodes de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Un but raté qui l'a poussé dehors  à l'OM ?

S'il ne cite pas l'ancien président de l'Olympique de Marseille et son conseiller du football, l'attaquant niçois a tout de même été très clair. « Marseille, j'avais 21 ans et on m'a laissé quatre mois pour faire mes preuves, ce n'est pas beaucoup (...)Pouvez-vous me dire quels joueurs, parmi ceux qui sont arrivés au même mercato que moi, sont restés à Marseille et ont eu leur chance ? Il n'y en a pas beaucoup (Ndlr : l’OM a recruté quatre joueurs, et quatre son restés). Je n'ai pas été le seul auquel on n'a pas laissé sa chance, et je ne pense pas que la pomme pourrie de tout ça, ce soit Elye Wahi. Après, si j'avais marqué avec l'OM sur ma première occasion contre Reims en août, l'histoire aurait peut-être été belle. Mais je n'ai pas marqué et on a vu la suite », fait remarquer Elye Wahi, dont l'avenir n'est pas clair.
Prêté jusqu'à la fin de la saison à Nice par Francfort, Elye Wahi devrait retrouver le club allemand dès que la saison de Ligue 1 sera terminée. En effet, le Gym n'a pas les moyens financiers de s'offrir un attaquant lié jusqu'en 2030 avec l'équipe de Bundesliga, même si Claude Puel aimerait le conserver...s'il reste sur le banc de Nice. Car le Gym est encore sous la menace de jouer les barrages de Ligue 1, alors même que la formation azuréenne disputera la finale de la Coupe de France face au RC Lens.
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