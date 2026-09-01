OM : Timber va signer à Crystal Palace

L’OM va boucler un nouveau départ sur le gong. Marseille et Crystal Palace s’échangent actuellement les documents pour le transfert de Quinten Timber, affirme L’Equipe. Tout est bouclé au sujet du départ de l’international néerlandais, pour un montant de 20 millions d’euros bonus compris. Le milieu de terrain ne sera resté que six mois à l’OM, mais il va permettre à Frank McCourt de faire une jolie opération commerciale. Il reste encore quelques heures pour le club londonien afin de finaliser ce transfert qui a fait l'objet d'une dérogation en raison d'un accord trouvé quelques minutes avant minuit ce mardi soir.