OM : Timber va signer à Crystal Palace

Avec Nakamura en joker, tous les postes sont doublés, voire triplés. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas de banc pour jouer toutes les compets en tout cas.
On n'avait pas le choix, mais 30+5, seulement, ça fait très bobo au ionf.
Il a été acheté pour 15 M€.
Le miracle a bien eu lieu. Fourvière nous voilà ^^
Ya beaucoup de personnes qui vont le faire... Crois moi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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