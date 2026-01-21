ICONSPORT_278152_0010

OM : Nwaneri arrive, Arsenal confirme le prêt

OM21 janv. , 9:20
parCorentin Facy
A l’issue de la victoire sur la pelouse de l’Inter Milan mardi en Ligue des Champions (1-3), l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a confirmé le prêt imminent d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille.
Dans le groupe pour ce match de Ligue des Champions face à l’Inter Milan, Ethan Nwaneri a regardé depuis le banc la victoire d’Arsenal. Le milieu offensif de 18 ans n’est pas entré en jeu et pour cause, Mikel Arteta savait très bien qu’il s’agissait du dernier match de Nwaneri avec Arsenal cette saison. Un accord total a été trouvé entre les Gunners et l’OM pour le prêt payant sans option d’achat du milieu offensif anglais. Le joueur est attendu à Marseille ce mercredi.
En conférence de presse après le succès de son équipe contre l’Inter Milan, Mikel Arteta a d’ailleurs confirmé le départ imminent de son numéro 22. « Il ne joue probablement pas autant qu'il le mérite. Nous avons un immense talent et nous devons le préserver » a confié l’ancien entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Une manière de confirmer son départ, sans révéler la destination d’Ethan Nwaneri, connu de tous depuis plusieurs heures.

Le joueur est attendu à l’Olympique de Marseille, qui a obtenu les faveurs d’Arsenal au profit de clubs de Premier League qui étaient également intéressés. Mikel Arteta s’est rapidement positionné en faveur d’un prêt à l’OM, jugeant que le style de jeu prôné par Roberto De Zerbi en Provence allait permettre à Ethan Nwaneri de s’épanouir et de revenir plus fort au sein du club londonien dans six mois. L’OM paiera un maximum de 1,5 millions d’euros pour ce prêt payant, une somme qui pourrait réduire si le joueur est beaucoup utilisé durant son passage à Marseille.
0
