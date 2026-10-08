OM : Marseille joue le maintien, le pire est annoncé

OM : Marseille joue le maintien, le pire est annoncé

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parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM se déplacera sur la pelouse de Troyes. Un déplacement dans les cordes des Phocéens, même si certains restent prudents au vu de la dynamique actuelle du club.
L'Olympique de Marseille se doit d'aller gagner à Troyes ce week-end en Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio sont actuellement en position de relégables en championnat. Face à une équipe modeste du championnat de France, les espoirs sont donc assez élevés de voir l'OM enfin repartir sur une bonne dynamique. Certains observateurs sont néanmoins circonspects face au début de saison proposé par les Phocéens, qui est loin d'être à la hauteur de leur statut. Ce n'est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire, lui qui n'imaginait pas voir Marseille jouer le maintien cette saison malgré ses difficultés financières.

L'OM, attention à la catastrophe ? 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois au sujet de cet OM version 2026-27 :
« Optimiste pour quoi ? On peut être un peu pessimiste de les voir jouer les premiers rôles. Évidemment qu'on est optimiste pour le maintien. Mais on est loin de ce que l'on attend d'un club comme l'OM aujourd'hui. On attendait, non pas d'être champion de France, mais pas non plus d'être maintenu en Ligue 1. (...) Que Marseille soit premier ou dernier, l'équipe adverse veut se les faire. L'OM reste l'OM et Troyes voudra se faire l'OM. »

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Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

RIP. Pensées pour sa famille.

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moi je suis persuadé qu il va le gagner....

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"Que Marseille soit premier ou dernier, l'équipe adverse veut se les faire. L'OM reste l'OM et Troyes voudra se faire l'OM. " Vrai

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