OM : Genesio ou Conceiçao, le dilemme marseillais

L'Olympique de Marseille est en plein chaos sportif et humain en cette fin de saison. Il faudra un nouvel entraîneur solide pour relancer le groupe phocéen. Deux noms connus en Ligue 1 se détachent.

Arrivé en pompier de service en février, Habib Beye ne s'est pas transformé en homme providentiel à l' Olympique de Marseille . L'entraîneur sénégalais n'a pas réussi à atteindre le podium de Ligue 1. Pire, le club phocéen a basculé au septième rang et vit une grave crise en interne. Les joueurs ont lâché mentalement avec une mise au vert chaotique cette semaine. Beye quittera sans doute l'OM cet été d'autant que Grégory Lorenzi est attendu au poste de directeur sportif. Qui sera le prochain entraîneur marseillais ?

Génésio et Conceiçao en grands favoris

Une nouvelle ère démarre à Marseille avec le président Stéphane Richard mais surtout l'absence probable de Ligue des Champions. Impossible de nommer un novice alors que tout sera à reconstruire dans les prochains mois. Insider bien informé, le compte X Le Petit OM révèle les deux pistes les plus chaudes dans ce dossier. Il s'agit de Bruno Genesio, sur le départ à Lille et annoncé proche de l'OM depuis plusieurs jours. L'autre candidat crédible s'appelle Sergio Conceiçao.

Le Portugais va quitter le club saoudien d'Al-Ittihad à l'issue de la saison. Il connaît bien la Ligue 1 après un passage réussi à Nantes en 2017. Son mandat à Porto a été impressionnant avec trois titres de champion du Portugal et quatre coupes nationales. Les deux hommes offrent deux visions, deux caractères différents. Proche de ses joueurs, Bruno Genesio aime proposer un beau jeu collectif et offensif. Sergio Conceiçao est plus exigeant que son collègue sur le plan humain et surtout plus bouillant. Proche d'être nommé à l'OM, Grégory Lorenzi devra trancher un dilemme difficile dès son arrivée.