OM : CGA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

Tandis que l'Olympique de Marseille cherche toujours une société dans le cadre d'un contrat de naming pour le Vélodrome, CGA-CGM a choisi de donner son nom a un autre stade de Ligue 1.

Le contrat avec Orange s'achevant, les dirigeants de l'OM sont en quête d'un nouveau sponsor pour le Vélodrome. Il y a quelques semaines, La Provence affirmait que Stéphane Richard avait plusieurs offres sur son bureau, et qu'il n'y avait donc aucun souci de ce côté-là pour Marseille. Longtemps présenté comme le favori numéro 1 pour accoler le nom de son entreprise au stade de la cité phocéenne, Rodolphe Saadé a cependant fait un autre choix. En effet, le stade Océane du Havre s'appellera désormais le Stade CMA CGM Océane. Une décision qui va probablement étonner les supporters de l'Olympique de Marseille, mais qui a tout de même du sens puisque le port du Havre est l'un des plus grands en Europe en matière de transport de conteneurs. Pour l'instant, CMA-CGM était un sponsor du HAC, mais il avait la possibilité de prendre le contrat de naming.

Le stade du Havre change de nom