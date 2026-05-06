OM : Bilal Nadir s'en va et réclame le pactole

En fin de contrat à l'issue de la saison, Bilal Nadir ne prolongera pas avec l'Olympique de Marseille. Strasbourg et plusieurs clubs étrangers sont à l'affût, alors que l'entourage du milieu de terrain marocain réclame une prime à la signature importante.

Alors que la saison approche de son terme, le bilan de Bilal Nadir est particulièrement décevant. Utilisé très irrégulièrement par Roberto De Zerbi puis Habib Beye, le milieu de terrain arrivé à 18 ans à Marseille vit ses derniers jours sur la Canebière. En effet, son contrat arrivera à son terme le 30 juin prochain et il n'est absolument pas prévu qu'il prolonge.

Arrivé de la réserve niçoise en 2023, Bilal Nadir a longtemps été considéré comme un très gros espoir qui ferait les beaux jours de l' OM , mais force est de constater que le mariage n'a pas été réussi. Puisqu'il n'existe à ce jour aucun accord pour une prolongation, l'international marocain se dirige vers la sortie et réclame, à son futur employeur, des émoluments considérables.

B. Nadir France • Âge 22 • Milieu Coupe de France 2025/2026 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 20 Buts 0 Passes décisives 4 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Bilal Nadir quitte l'OM et réclame de gros émoluments

Comme l'indique Africafoot, Bilal Nadir va bel et bien quitter librement l'Olympique de Marseille cet été. Le RC Strasbourg est sur le dossier, tout comme Girona et Villarreal en Espagne, et Leeds en Premier League. Tous les intéressés ont en tout cas été prévenus : son entourage réclame une prime à la signature à hauteur de 2,5 millions d'euros, ainsi qu'un salaire annuel de 1,2 millions d'euros net, soit plus du double de ses émoluments actuels avec l'Olympique de Marseille.

A 22 ans, Bilal Nadir cherche surtout à trouver un point de chute intéressant pour lancer pour de bon sa carrière. Désireux de s'installer, à terme, dans l'entrejeu de la sélection marocaine, il va surtout devoir éplucher les propositions pour trouver la plus pertinente pour lui, au-delà de ses intérêts financiers.