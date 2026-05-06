ICONSPORT_279023_0094
Bilal Nadir

OM : Bilal Nadir s'en va et réclame le pactole

OM06 mai , 22:30
parQuentin Mallet
0
En fin de contrat à l'issue de la saison, Bilal Nadir ne prolongera pas avec l'Olympique de Marseille. Strasbourg et plusieurs clubs étrangers sont à l'affût, alors que l'entourage du milieu de terrain marocain réclame une prime à la signature importante.
Alors que la saison approche de son terme, le bilan de Bilal Nadir est particulièrement décevant. Utilisé très irrégulièrement par Roberto De Zerbi puis Habib Beye, le milieu de terrain arrivé à 18 ans à Marseille vit ses derniers jours sur la Canebière. En effet, son contrat arrivera à son terme le 30 juin prochain et il n'est absolument pas prévu qu'il prolonge.
Arrivé de la réserve niçoise en 2023, Bilal Nadir a longtemps été considéré comme un très gros espoir qui ferait les beaux jours de l'OM, mais force est de constater que le mariage n'a pas été réussi. Puisqu'il n'existe à ce jour aucun accord pour une prolongation, l'international marocain se dirige vers la sortie et réclame, à son futur employeur, des émoluments considérables.
B. Nadir

B. Nadir

FranceFrance Âge 22 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts0
Passes décisives4
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1

Bilal Nadir quitte l'OM et réclame de gros émoluments

Comme l'indique Africafoot, Bilal Nadir va bel et bien quitter librement l'Olympique de Marseille cet été. Le RC Strasbourg est sur le dossier, tout comme Girona et Villarreal en Espagne, et Leeds en Premier League. Tous les intéressés ont en tout cas été prévenus : son entourage réclame une prime à la signature à hauteur de 2,5 millions d'euros, ainsi qu'un salaire annuel de 1,2 millions d'euros net, soit plus du double de ses émoluments actuels avec l'Olympique de Marseille.
A 22 ans, Bilal Nadir cherche surtout à trouver un point de chute intéressant pour lancer pour de bon sa carrière. Désireux de s'installer, à terme, dans l'entrejeu de la sélection marocaine, il va surtout devoir éplucher les propositions pour trouver la plus pertinente pour lui, au-delà de ses intérêts financiers.
Articles Recommandés
Al Khelaïfi ICONSPORT_365292_0947
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »

Joao Pinheiro ICONSPORT_365797_0309
PSG

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour

ICONSPORT_365797_0246
Ligue des Champions

LdC : Le PSG encore en finale !

Fil Info

06 mai , 23:34
PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »
06 mai , 23:22
L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+
06 mai , 23:02
LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour
06 mai , 23:01
LdC : Le PSG encore en finale !
06 mai , 22:00
L’ASSE ouvre son mercato par un gros râteau
06 mai , 21:44
PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé
06 mai , 21:30
Aucune pression pour Arteta, son avenir est assuré
06 mai , 21:16
Dembélé place le PSG en tête en moins de 3 minutes ! (vidéo)
06 mai , 21:00
OM : Greenwood pousse Beye à bout, l'entraînement arrêté

Derniers commentaires

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Bravo au PSG pour cette victoire acquise au cours d'une adversité sans commune mesure tels que les 6 premiers tirs cadrés en 6 buts ce record ne sera jamais égalé. Donc un PSG qui rentre de nouveau dans l'histoire avec une seconde finale de LDC d'affilé 100% mérité, elle ne souffre d'absoluement aucune contestation que ce soit le péno sur Davies à l'aller, le non rouge de Pacho et au retour, le JJ inexistant de Kane le non rouge de Nuno, le non péno sur la main de Neves. Vraiment une victoire splendide acquise dans la plus grande des logiques tant le pSG a éclaté la planète football par sont alent et le recrutement décisif de Pinheiro cet hiver qui achangé la face de cet équipe sur cette demi retour. Encore un ENORME BRAVO au PSG quel équipe, quel qualif, quel mérite.

LdC : Le PSG encore en finale !

Allez PANAME on va réussir la 2 ème !!!😍😍😍😍😍

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

On a l'impression qu'il a l'air plutôt de lever le bras pour se protéger le visage de peur de se prendre le ballon en pleine tronche.

PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

La décision de ne pas donner de penalty relève pourtant d'une logique élémentaire. Ce que bcp oublient, c'est que quand on se pose la question de savoir si une main involontaire est et pardonnable ou pas, c'est pour éviter que des joueurs jouent avec les règles pour contrer des tirs ou des passes adverses en positionnant leurs bras de telle sorte qu'ils risquent de toucher le ballon avec leur main sans que ça paraisse volontaire. A partir du moment où le ballon qui touche la main a été tiré par un coéquipier, il n'y a aucune raison de suspecter une telle manoeuvre. Donc peu importe que le bras soit décollé du corps ou pas. Oui, le bras de JN était totalement décollé, mais il n'est pas suspect d'avoir cherché à intercepter le tir de Vitinha.

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Et bah sans toi le PSG est génial ! J'ai vu mon 1er match au parc avec Bats dans les buts, j'ai vécu les années 90 de gala puis les années 2000 de galère et je savoure comme jamais en ce moment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading