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Mason Greenwood, un club anglais réserve 80 ME pour l'OM

OM05 mai , 18:00
parGuillaume Conte
3
L'OM va certainement se séparer de Mason Greenwood cet été. Le Tottenham de Roberto De Zerbi, en cas de maintien en Premier League, souhaite tenter sa chance.
De retour du bon côté de la ligne de flottaison en Premier League après la récente victoire à Aston Villa, Tottenham se prend de nouveau à croire au maintien. Cela va être serré jusqu’au bout avec West Ham, qui doit encore affronter Arsenal, qui joue lui le titre. Difficile de se projeter sur la saison prochaine dans ces conditions, même si les deux années dans les bas-fonds de la Premier League ont fini par ruiner les ambitions de Tottenham, qui était encore prétendant au podium il n’y a pas si longtemps.

Roberto De Zerbi pense fort à Mason Greenwood

En cas de maintien, Roberto De Zerbi devrait avoir les pleins pouvoirs pour recruter, ce qu’il espérait bien obtenir s’il était arrivé à l’intersaison comme c’était prévu au départ. Et selon les informations de TransferFeed, l’idée d’aller chercher Mason Greenwood est toujours dans l’air. Ce serait un pari aussi risqué que coûteux, sachant que l’ailier de l’OM n’est clairement pas le bienvenu en Angleterre, où on garde en tête les terribles images et le témoignage audio de sa compagne qui était marquée par les coups portés par le joueur alors à Manchester United.
Malgré cela, la valeur sportive et le fait que le temps ait passé remet parfois sur le tapis un possible retour de Mason Greenwood en sélection anglaise, ou en Premier League. Tottenham osera-t-il franchir le cap l’été prochain en cas de maintien, avec une offre qui pourrait atteindre 80 millions d’euros pour rafler la mise ? C’est ce qu’espérerait Roberto De Zerbi selon le média spécialisé dans les transferts, et pour qui le budget alloué pour les transferts serait donc conséquent.
La relation entre Mason Greenwood et l’entraineur italien est en tout cas très proche, et l’Anglais n’est d’ailleurs plus le même à l’OM depuis le départ du technicien. Il termine même la saison en roue libre totale, à l’image des derniers matchs où il ne marque plus, a été mis sur le banc de toucher, et snobe clairement les replis défensifs.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

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Rouge0
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2025/2026
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Jaune1
Rouge0
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Ligue 1

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Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
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À ce tarif je préfère summerville de west ham , Carlos forbs du cercle Bruges ou Catamo du sporting

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