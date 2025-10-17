ICONSPORT_265287_0134

L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM

OM17 oct. , 18:32
parCorentin Facy
Embêté par la blessure de Facundo Medina dont l’indisponibilité est estimée à près de deux mois, l’OM a demandé à l’UEFA de modifier sa liste de joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions.
Comme le prévoit le règlement, les clubs ont l’autorisation de remplacer un joueur blessé jusqu'à la sixième journée de la phase de ligue. Les conditions de l’UEFA sont très strictes : ce joker ne peut être utilisé qu’une seule fois et il ne fonctionne que si l’absence du joueur dure au moins 60 jours. Les conditions sont remplies dans le cas de Facundo Medina et l’OM a donc reçu l’autorisation de l’instance européenne pour le remplacer.
RMC confirme que le dossier a été validé et que désormais, Ulisses Garcia fait partie des joueurs que Roberto De Zerbi peut convoquer pour les matchs de Ligue des Champions. L’entraîneur italien aura donc la possibilité d’utiliser son défenseur suisse dès le 22 octobre prochain à l’occasion du déplacement au Portugal pour y affronter le Sporting lors de la 3e journée de C1.
