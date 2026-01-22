L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Après la défaite contre Liverpool (0-3) mercredi en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a ciblé son gardien Geronimo Rulli. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille juge l’Argentin responsable de l’incompréhension sur le coup franc encaissé en fin de première période.

Certes, Liverpool était clairement au-dessus. Mais l’Olympique de Marseille peut quand même nourrir des regrets. Les Marseillais avaient au moins l'opportunité de rejoindre les vestiaires sur un score nul et vierge à la pause. Mais dans le temps additionnel de la première période, les Reds ont ouvert le score sur une drôle de situation. Le Hongrois Dominik Szoboszlai a profité du saut du mur pour glisser son coup franc direct en dessous. Un geste facilité par une incompréhension dans les rangs olympiens.

« On ne s’est pas compris, a raconté l’ailier Hamed Junior Traoré au micro de Canal+. Normalement, on met quelqu’un en bas. Je n’arrive pas à expliquer. C’est compliqué. » De son banc, Roberto De Zerbi était également dans le flou. L’entraîneur phocéen a dû se renseigner auprès de ses hommes avant d’expliquer la raison de cette défaillance. Résultat, c’est le gardien Geronimo Rulli qui est désigné coupable.

Le gardien a été écouté... - Roberto De Zerbi

« On n’a pas bien joué et on a pris un premier but stupide, a pesté le coach italien auprès du diffuseur. Personne ne s’est couché, on s’est organisé de cette façon… Le gardien a été écouté, il préférait qu’il n’y en ait pas. Mais à ce moment-là, s’il n’y a pas de "crocodile" il ne faut pas sauter. La première période a été disputée avec la volonté de faire le jeu, mais on n’a pas compris où était le jeu. » Jugé fautif, Geronimo Rulli vit décidément une période compliquée. Le portier qui a longtemps sauvé l’Olympique de Marseille a plutôt tendance à plomber son équipe depuis quelques semaines. Ce qui commence visiblement à agacer Roberto De Zerbi.