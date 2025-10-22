L'OM dévoile son groupe contre le Sporting

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions