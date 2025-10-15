elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

OM15 oct. , 23:00
parQuentin Mallet
0
Auteur de prestations plus que mitigées, pour ne pas dire pire, avec l'Eintracht Francfort, Elye Wahi pourrait déjà quitter le club qu'il a rejoint lors du mercato hivernal dernier.
Elye Wahi traverse décidément une très mauvaise passe dans sa carrière. Après avoir explosé aux yeux de la France à Montpellier, son club formateur, le natif de Courcouronnes a pris la décision de franchir un cap en s'engageant avec le RC Lens. Les Sang et Or, qui ont dépensé 30 millions d'euros pour le recruter en août 2023, l'ont laissé filer à l'Olympique de Marseille après seulement une saison et 12 buts marqués contre 27 millions d'euros. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, son aventure phocéenne avait plutôt bien démarré. Mais cette dernière a finalement viré au cauchemar, avant d'être revendu six mois plus tard à l'Eintracht Francfort. Et en Allemagne, terre des offensifs qui s'éclatent, il n'arrive pas non plus à faire décoller sa carrière. Résultat, l'écurie allemande veut déjà s'en séparer.
S. Wahi

S. Wahi

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Elye Wahi déjà vendu ?

Du moins, elle ne fermera pas la porte en cas d'offre intéressante. C'est ce qu'affirme le journaliste allemand Florian Plettenberg. Celui qui officie pour Sky Germany indique que l'avenir d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort est très incertain. Dans l'absolu, la direction sportive du club allemand n'est pas contre le conserver car elle croit encore lui. Toutefois, elle cible William Osula, l'attaquant danois de Newcastle, et verrait dans tous les cas d'un bon oeil un départ de l'ancien Montpelliérain moyennant une somme intéressante.
Pour rappel, le contrat actuel d'Elye Wahi court jusqu'en juin 2030, alors que l'Eintracht avait dépensé 26 millions d'euros pour recruter l'ancien international Espoirs français en provenance de l'OM. Vu ses prestations depuis son arrivée en Allemagne, il faudrait un miracle pour que les dirigeants de l'écurie allemande récupère au moins ce même montant.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271878_0050
Liga

Barça : L'Arabie Saoudite lui offre le pactole et lui fait tourner la tête

ICONSPORT_273789_0045
Ligue des Champions

LdC fém. : Le Paris FC subit un violent coup de Blues

ICONSPORT_271259_0148
OL

Hateboer joker de l'OL, c'est bouillant !

psg nouvel ennemi le real peut perdre mbappe nasser perez 315359
PSG

Le PSG et le Real au cœur d'un échange absurde

Fil Info

23:30
Barça : L'Arabie Saoudite lui offre le pactole et lui fait tourner la tête
22:54
LdC fém. : Le Paris FC subit un violent coup de Blues
22:30
Hateboer joker de l'OL, c'est bouillant !
22:00
Le PSG et le Real au cœur d'un échange absurde
21:30
OL : Le mur lyonnais a vécu un été inquiétant
21:00
Dembélé n’a pas à se plaindre, la réponse sèche du PSG
20:37
LdC fém. : L'OL régale avec un lob de 40 mètres
20:30
Rennes : Nice se jette sur un banni de Beye
20:00
EdF : Pierre Ménès arbitre le clash Acherchour-Thauvin

Derniers commentaires

Le PSG et le Real au cœur d'un échange absurde

Pipeau !

Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde

Il mérite

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

L'OM est un club très populaire en France, peut être même le plus populaire et ce depuis plus longtemps. Personne n'a de souci avec cette notion.

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

Miaule en silence 😂

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

pauvre merde que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading