Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Auteur de prestations plus que mitigées, pour ne pas dire pire, avec l'Eintracht Francfort, Elye Wahi pourrait déjà quitter le club qu'il a rejoint lors du mercato hivernal dernier.

Elye Wahi traverse décidément une très mauvaise passe dans sa carrière. Après avoir explosé aux yeux de la France à Montpellier, son club formateur, le natif de Courcouronnes a pris la décision de franchir un cap en s'engageant avec le RC Lens. Les Sang et Or, qui ont dépensé 30 millions d'euros pour le recruter en août 2023, l'ont laissé filer à l' Olympique de Marseille après seulement une saison et 12 buts marqués contre 27 millions d'euros. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, son aventure phocéenne avait plutôt bien démarré. Mais cette dernière a finalement viré au cauchemar, avant d'être revendu six mois plus tard à l'Eintracht Francfort. Et en Allemagne, terre des offensifs qui s'éclatent, il n'arrive pas non plus à faire décoller sa carrière. Résultat, l'écurie allemande veut déjà s'en séparer.

S. Wahi France • Âge 22 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Elye Wahi déjà vendu ?

Du moins, elle ne fermera pas la porte en cas d'offre intéressante. C'est ce qu'affirme le journaliste allemand Florian Plettenberg. Celui qui officie pour Sky Germany indique que l'avenir d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort est très incertain. Dans l'absolu, la direction sportive du club allemand n'est pas contre le conserver car elle croit encore lui. Toutefois, elle cible William Osula, l'attaquant danois de Newcastle, et verrait dans tous les cas d'un bon oeil un départ de l'ancien Montpelliérain moyennant une somme intéressante.

Pour rappel, le contrat actuel d'Elye Wahi court jusqu'en juin 2030, alors que l'Eintracht avait dépensé 26 millions d'euros pour recruter l'ancien international Espoirs français en provenance de l'OM. Vu ses prestations depuis son arrivée en Allemagne, il faudrait un miracle pour que les dirigeants de l'écurie allemande récupère au moins ce même montant.