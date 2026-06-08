Olivier Giroud prolonge à Lille jusqu'en 2027

En fin de contrat avec le LOSC, Olivier Giroud ne quittera pas le club nordiste au moment où ce dernier jouera la Ligue des champions. En effet, l'attaquant de 39 ans a prolongé d'une saison supplémentaire avec Lille.

Le Parisien. Auteur de 11 buts cette saison, le natif de Chambéry n'avait pas caché, au soir de la dernière journée du Championnat de En général, on dit que quand on se sent bien quelque part, il ne faut pas essayer d’aller chercher de l’herbe plus verte ailleurs. Je me sens bien ici. Tant que mon corps me le permet et que l’envie est là, alors why not ? », avait annoncé Olivier Giroud. Au moment où l'équipe de France disputera le Mondial, et que Kylian Mbappé va probablement lui prendre son record de meilleur buteur de l'équipe de France (57 buts), Olivier Giroud n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Arrivé à la fin de son contrat avec Lille, où il était arrivé lors du dernier mercato estival, l'attaquant tricolore a finalement trouvé un accord avec Olivier Létang pour disputer une saison de plus avec le LOSC. Arrivé libre de Los Angeles, Giroud sera donc lié jusqu'en 2027 avec les Dogues précise. Auteur de 11 buts cette saison, le natif de Chambéry n'avait pas caché, au soir de la dernière journée du Championnat de Ligue 1 , qu'il était très tenté par une prolongation à Lille. «», avait annoncé Olivier Giroud.

Giroud et la Ligue des champions, un dernier bal

Il est vrai que l'idée de briller sur la scène européenne, puisque le LOSC est qualifié pour la Ligue des champions, mais aussi de travailler avec un nouvel entraîneur, Davide Ancelotti, ont fini de convaincre Olivier Giroud de boucler un accord avec Olivier Létang. Selon le quotidien francilien, les dirigeants lillois et Olivier Giroud sont arrivés à un accord ce week-end, et cette prolongation jusqu'en 2027 du champion du monde 2018 devrait intervenir dans les prochaines heures. C'est aussi une bonne nouvelle pour la Ligue 1 qui garde en son sein un des joueurs préférés des Français.