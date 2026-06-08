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Olivier Giroud prolonge à Lille jusqu'en 2027

LOSC08 juin , 17:20
parClaude Dautel
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En fin de contrat avec le LOSC, Olivier Giroud ne quittera pas le club nordiste au moment où ce dernier jouera la Ligue des champions. En effet, l'attaquant de 39 ans a prolongé d'une saison supplémentaire avec Lille.
Au moment où l'équipe de France disputera le Mondial, et que Kylian Mbappé va probablement lui prendre son record de meilleur buteur de l'équipe de France (57 buts), Olivier Giroud n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Arrivé à la fin de son contrat avec Lille, où il était arrivé lors du dernier mercato estival, l'attaquant tricolore a finalement trouvé un accord avec Olivier Létang pour disputer une saison de plus avec le LOSC. Arrivé libre de Los Angeles, Giroud sera donc lié jusqu'en 2027 avec les Dogues précise Le Parisien. Auteur de 11 buts cette saison, le natif de Chambéry n'avait pas caché, au soir de la dernière journée du Championnat de Ligue 1, qu'il était très tenté par une prolongation à Lille. « En général, on dit que quand on se sent bien quelque part, il ne faut pas essayer d’aller chercher de l’herbe plus verte ailleurs. Je me sens bien ici. Tant que mon corps me le permet et que l’envie est là, alors why not ? », avait annoncé Olivier Giroud.

Giroud et la Ligue des champions, un dernier bal

Il est vrai que l'idée de briller sur la scène européenne, puisque le LOSC est qualifié pour la Ligue des champions, mais aussi de travailler avec un nouvel entraîneur, Davide Ancelotti, ont fini de convaincre Olivier Giroud de boucler un accord avec Olivier Létang. Selon le quotidien francilien, les dirigeants lillois et Olivier Giroud sont arrivés à un accord ce week-end, et cette prolongation jusqu'en 2027 du champion du monde 2018 devrait intervenir dans les prochaines heures. C'est aussi une bonne nouvelle pour la Ligue 1 qui garde en son sein un des joueurs préférés des Français.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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