TV ‍: BeInSports se fâche, coup de sang sur la Ligue 2

La relation est toujours tendue entre BeInSports et les supporters des clubs de Ligue 2. Une situation qui commence à sérieusement lasser la chaîne qatarie, qui ne supportera pas cette situation encore longtemps.

Ces dernières semaines ont été marquées par de multiples incidents en Ligue 2 en raison du choix de BeInSports de remettre le multiplex à sa case initiale du vendredi soir, après plusieurs années le samedi en début de soirée. La chaîne qatarie a pris cette décision afin d’équilibrer sa grille puisqu’elle diffuse déjà une affiche de Ligue 1 le samedi à 17 heures et une affiche de Liga le samedi soir. De multiples incidents ont émaillé les matchs de Ligue 2 ces dernières semaines visant directement les équipes de BeInSports. Depuis quelques jours, le climat s’était un peu apaisé puisque la chaîne a accepté de faire un effort en basculant l’un des matchs du vendredi au samedi soir.

Néanmoins, mardi, de nouveaux incidents ont éclaté en marge du match entre Pau et Lorient. A l’occasion de cette rencontre, la réalisation a eu du mal à être assurée à cause de lasers envoyés depuis la tribune visiteurs et visant plusieurs cadreurs du match pendant toute la première mi-temps. La situation s’est réglée après le repos, mais ces incidents ne sont pas nouveaux et commencent à sérieusement irriter BeInSports selon L’Equipe. La chaîne qatarie paie 40 ME par an pour la diffusion de 100 % de la Ligue 2 et aimerait plus de respect de la part des supporters et des clubs.

BeInSports menace de se retirer

« BeInSports n’en démord pas, elle ne changera pas le multiplex de case. Florent Houzot, le directeur de la rédaction de la chaîne, demande un arrêt des violences avant que la situation ne dégénère, quitte à prendre la décision radicale du retrait » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Autrement dit, si les incidents ne cessent pas rapidement, BeInSports ne s’interdit pas une mesure radicale, celle de se retirer définitivement de la diffusion de la Ligue 2. Ce qui pourrait avoir aussi de graves conséquences sur la Ligue 1 puisque rappelons que BeinSports paie 100 ME par an à la LFP pour la diffusion du match du samedi à 17 heures. Autant dire que dans les jours à venir, il ne serait pas étonnant de voir les présidents des clubs de Ligue 2 appeler leurs supporters au calme afin d’éviter une situation de chaos complet.