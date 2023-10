Officiel ‍: Albert Riera signe à Bordeaux

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur des Girondins, Albert Riera revient au Château du Haillan en tant qu’entraineur du club bordelais, à la peine en Ligue 2 en ce début de saison. L’Espagnol a évolué deux saisons à Bordeaux entre 2003 et 2005, et entrainait jusqu’à présent le club de Celje. Deux adjoints complètent le staff, Julien Gimenez et Pablo Remon Arteta. « Technicien jeune, porté sur le domaine offensif, Albert Riera arrive à Bordeaux pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Avec ses adjoints, il va donner le meilleur de lui-même pour relancer notre équipe dans le championnat de France de Ligue 2 BKT », expliquent les Girondins, qui présenteront très prochainement leur nouvel entraîneur arrivé pendant cette trêve internationale.