Match perdu pour Bordeaux, Metz monte en Ligue 1

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son jugement suite à l'acte stupide d'un supporter bordelais lors du match contre Rodez. Le FC Metz peut désormais fêter son accession en Ligue 1.

Gérard Lopez et une délégation girondine avaient fait le déplacement ce lundi pour s'exprimer devant la commission de discipline de la LFP après l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez, alors que les visiteurs venaient d'ouvrir le score. Mais les 90 minutes passées par le propriétaire du club au scapulaire n'ont pas permis aux Girondins d'échapper à une sanction. Peu après 16h30, un communiqué a scellé le sort de la saison 2022-2023 de Ligue 2 et il n'y a pas réellement de surprise.

« Après lecture du rapport d’instruction, la Commission, qui constate l’intrusion d’un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but, prononce les décisions suivantes à l’encontre du FC Girondins de Bordeaux : La perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2. Retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024 et fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique », annonce la Ligue de Football Professionnel. Cette décision veut donc dire que Bordeaux reste en Ligue 2 et que le FC Metz accède à la Ligue 1, ce que le club lorrain avait obtenu sportivement. De son côté, Annecy est relégué en National.

Il ne fait aucun doute que Bordeaux fera appel de cette décision, mais contrairement à l'an passé, il n'y a quasiment aucune chance que les Girondins inversent un jugement qui les contraint à jouer une saison de plus en Ligue 2. Il va désormais falloir gérer financièrement cette situation.