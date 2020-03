L2 : Un premier match à huis clos à cause du coronavirus

Dans : Ligue 2.

Le coronavirus, qui a déjà atteint près de 200 Français, pousse la Ligue de football professionnel à s’adapter et à prendre des mesures afin de limiter les risques de propagation.

Ce mardi, une première mesure importante a été prise puisque la LFP annonce sur son site officiel que le match entre Chambly et Le Mans, comptant pour la 28e journée de L2 le vendredi 6 mars, se jouera à Beauvais et à huis clos. Une mesure de prévention prise en accord avec la Préfecture de l’Oise, alors que ce département est celui le plus touché en France par l’épidémie du coronavirus.