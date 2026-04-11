L2 : Saint-Etienne fait une super opération

30e journée de Ligue 2

Stade Geoffroy-Guichard

Buts : Stassin (22e), Davitashvili (66e) pour l'ASSE ; Robinet (26e sp) pour Dunkerque

Toujours invaincue depuis la prise de fonction de Philippe Montanier, l'AS Saint-Etienne dominait Dunkerque 2-1 ce samedi soir. Dans un match ouvert et plaisant, les Verts prenaient l'avantage sur une belle action individuelle de Stassin. Cependant, Dunkerque égalisait dans la foulée sur penalty. L'ASSE ne déprimait pas et repassait devant en seconde période sur une belle frappe de Davitashvili. Cela suffisait pour la victoire.

Un succès qui permet aux Verts de revenir à un point du leader Troyes. Saint-Etienne prend surtout 3 unités d'avance sur Le Mans 3e à 4 matchs de la fin du championnat.