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L2 : Saint-Etienne fait une super opération

Ligue 211 avr. , 21:55
parMehdi Lunay
0
30e journée de Ligue 2
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Dunkerque 2-1
Buts : Stassin (22e), Davitashvili (66e) pour l'ASSE ; Robinet (26e sp) pour Dunkerque
Toujours invaincue depuis la prise de fonction de Philippe Montanier, l'AS Saint-Etienne dominait Dunkerque 2-1 ce samedi soir. Dans un match ouvert et plaisant, les Verts prenaient l'avantage sur une belle action individuelle de Stassin. Cependant, Dunkerque égalisait dans la foulée sur penalty. L'ASSE ne déprimait pas et repassait devant en seconde période sur une belle frappe de Davitashvili. Cela suffisait pour la victoire.
Un succès qui permet aux Verts de revenir à un point du leader Troyes. Saint-Etienne prend surtout 3 unités d'avance sur Le Mans 3e à 4 matchs de la fin du championnat.

Ligue 2

11 avril 2026 à 20:00
Saint-Étienne
Stassin22'Davitashvili66'
2
1
Match terminé
Dunkerque
Robinet26'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
M. Makhloufi
DunkerqueDunkerque
SORT
V. Mayela
DunkerqueDunkerque
Carton jaune
82
O. Sangante
DunkerqueDunkerque
Remplacement
81
ENTRE
D. Appiah
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
77
ENTRE
A. Kanté
DunkerqueDunkerque
SORT
Y. Sekongo
DunkerqueDunkerque
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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