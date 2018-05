L2 : La LFP prend une décision totalement sidérante pour Ajaccio-Le Havre !

Dans : Ligue 2.

Réagissant officiellement aux graves incidents intervenus dimanche soir à Ajaccio lors du prébarrage de montée en Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a pris une décision qui a le mérite de faire sourire, sauf probablement les dirigeants, les joueurs et les supporters du Havre. En effet, le dossier sera étudié par la commission de discipline de la LFP...jeudi prochain à 18h, soit au lendemain du match aller du barrage entre l'AC Ajaccio et Toulouse. Et compte tenu de l'épaisseur du dossier, et de la gravité des faits, on peut légitimement penser que cette commission de discipline va placer l'affaire en instruction, repoussant de quelques semaines une décision finale.

Autrement dit, le club corse ne risque qu'une sanction symbolique et financière, alors que du côté du club doyen on demande une disqualification de la formation corse. Pour la présidente de la LFP, les événements de dimanche soir sont de simples faits de match. Rappelons quand même que le président du Havre a été frappé, que des injures racistes ont été proférées ou bien encore que l'entraîneur de l'AC Ajaccio, pourtant expulsé, était présent au bord du terrain pour donner ses consignes lors des tirs au but. Du côté du Havre, il a été décidé de garder les joueurs à l'entraînement, histoire de montrer que cette histoire ne pouvait pas en rester là.