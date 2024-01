L2 ‍: La DNCG sanctionne gentiment Bordeaux

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

La DNCG a livré ce mercredi son verdict après l’audition des dirigeants des Girondins de Bordeaux.

Le club au scapulaire, qui n’a pas trouvé d’actionnaire minoritaire et qui craignait une grosse sanction de la part du gendarme financier du football français ne s’en tire pas trop mal. En effet, les Girondins de Bordeaux ont simplement été sanctionnés d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Un moindre mal alors que selon L’Equipe dans son édition du jour, il manquerait près de 10 millions d’euros dans les caisses des Girondins de Bordeaux et cela malgré la vente de Gregersen pour 1,8 millions d’euros aux Etats-Unis la semaine dernière.