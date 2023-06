L2 ‍: Furlan nouvel entraîneur de Caen

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Stéphane Moulin ayant décidé de quitter le Stade Malherbe de Caen un an avant la fin de son contrat, le club normand a annoncé ce mercredi la venue de Jean-Marc Furlan sur son banc. Spécialiste de la montée en Ligue 1, l'entraîneur, viré par Auxerre en octobre 2022, a pour mission de ramener le SMC dans l'élite.

« Il s’est engagé ce mercredi matin pour les deux prochaines saisons, Jean-Marc Furlan est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen. Nommé meilleur entraîneur du championnat en 2012, 2017 & 2019, il est le coach qui compte le plus de montées en Ligue 1 à son actif. Trois fois à la tête de l’ESTAC et deux autres avec le Stade Brestois et l’AJ Auxerre. Après le départ de Stéphane Moulin, c’est de nouveau un entraîneur d’expérience qui prend les rênes du groupe professionnel puisqu’il devrait diriger son 700e match professionnel sous les couleurs du Stade Malherbe Caen.

Avant de rejoindre l’ESTAC en Ligue 2 en 2004, il avait notamment permis au FC Libourne de rejoindre le niveau national auparavant. Défenseur central reconnu, Jean-Marc Furlan a connu plusieurs clubs prestigieux en tant que joueur comme le RC Lens, les Girondins de Bordeaux ou encore l’Olympique Lyonnais. Jean-Marc Furlan découvrira ses nouveaux joueurs d'ici quelques jours pour diriger la première séance de 2023 / 2024 à la fin du mois de juin. Le début d'un nouveau chapitre au Stade Malherbe Caen qui souhaite la bienvenue à Jean-Marc Furlan », indique le club dans un communiqué.