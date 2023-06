L2 ‍: Annecy porte plainte pour corruption

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Relégué en National en raison de la décision de donner match perdu à Bordeaux après les incidents du match de la dernière journée contre Rodez, Annecy a décidé d’utiliser tous les recours possibles.

Le match entre Bordeaux et Rodez avait été interrompu à la 23e minute de jeu après l’intrusion d’un supporter des Girondins sur le bord de la pelouse. Ce dernier avait agressé le buteur ruthénois Lucas Buades et le match n’avait finalement pas repris. Il a été donné perdant pour Bordeaux, qui ne montera donc pas, et gagnant donc pour Rodez, qui se sauve et précipite la descente d’Annecy en National.

Le club de Haute-Savoie est allé très loin en accusant le joueur de Rodez d’avoir simulé une blessure pour remporter la victoire sur tapis vert. Annecy est allé au bout de son raisonnement en portant plainte pour « corruption passive et active » auprès du Procureur de la République de Bordeaux, visant Lucas Buades, le président de Rodez et le club de l’Aveyron. Selon le club relégué, les images sont suffisamment parlantes pour corroborer des déclarations mensongères et incohérentes aux yeux de club qui s'estime lésé. En plus de cela, Annecy a saisi toutes les commissions possibles de la LFP et du CNOSF pour contester la décision.

📃𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹



Préalablement à l’énonciation des mesures prises par le FC ANNECY, le Club tient à remercier les membres de la communauté du Football (supporters, sympathisants, joueurs, anciens joueurs, présidents de clubs, consultants, journalistes,… pic.twitter.com/uKgQ7eRHvb — FC Annecy (@FCAnnecy) June 13, 2023

L’idée est de faire pression pour obtenir un maintien dans les bureaux désormais, avec la possibilité de faire selon eux une Ligue 1 à 21 clubs pour la saison prochaine, histoire de satisfaire tout le monde ou presque. Mais cela n’est pas sans conséquence sur le calendrier, et il faut encore que la justice donne raison à Annecy, alors que Bordeaux conteste également la décision, et que Rodez risque de ne pas se laisser trainer dans la boue non plus. Sans compter que la Ligue 2 doit passer à 18 clubs la saison suivante, ce qui risque aussi de faire grincer des dents.