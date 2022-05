L'AC Ajaccio monte en Ligue 1 !

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Il fallait attendre cette 38e journée de Ligue 2 pour savoir qui de l'AC Ajaccio ou de l'AJ Auxerre allait obtenir son ticket pour accompagner Toulouse en Ligue 1.

Le TFC ayant déjà sa place en Ligue 1, avec en plus le titre de champion de France de Ligue 2, le suspense était à son comble pour la deuxième place au classement synonyme également d’accession à l’élite. A distance, Ajaccio et Auxerre étaient à la lutte avec l’avantage au coup d’envoi pour les Corses. Et ce point d’avance de l’ACA à l’entame de la dernière journée de championnat s’avérait suffisant puisque grâce à un but sur penalty de Nouri sur penalty (28e), Ajaccio s’imposait (1-0) et assurait son retour en L1 huit ans après avoir été relégué en L2. De son côté, Auxerre s’imposait également (2-1), mais cela ne suffisait. Cependant, l’AJA sera barragiste et affrontera le vainqueur du barrage entre le Paris FC et le FC Sochaux, avant que le lauréat de cette confrontation défie le 18e de Ligue 1.

Dans le bas du classement, Nancy et Dunkerque avaient déjà la certitude d’être relégués, c’est Quevilly-Rouen qui jouera le barrage de maintien en Ligue 2 contre le troisième du National, à savoir Villefranche-Beaujolais. Même si les Normands se sont imposés 3 à 1 face à Dunkerque, dans le même temps Rodez a battu Caen (2-0) et cela a figé les positions.