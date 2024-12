Jurgen Klopp arrive au Paris FC en 2025

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Depuis son départ de Liverpool l’été dernier, Jurgen Klopp s’est octroyé une courte pause avant de reprendre du service dans un rôle plus tranquille, celui directeur mondial du football chez Red Bull.

C’est à ce titre, et parce que la marque de boisson énergisante est désormais actionnaire minoritaire du Paris FC, qu’il sera à Charléty pour le prochain match de Ligue 2 du club francilien, contre Amiens le 11 janvier 2025. Un passage forcément très remarqué et évoqué par L’Equipe ce vendredi. A noter que l’entraineur allemand ne s’éternisera pas avec le Paris FC, et regardera simplement le match en faisant connaissance avec les dirigeants, sans visiter les installations du club ni discuter avec les joueurs ou le staff à priori. L’ancien coach de Liverpool et de Dortmund reviendra plus longuement au PFC dans le courant de la saison. Red Bull est actionnaire du club de Ligue 2 à hauteur de 10,6 %, mais n'entre pas dans les décisions politiques. En revanche, l'expérience sportive et les réseaux du groupe autrichien pourront être utilisés par le PFC à son bon vouloir.