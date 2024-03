Grenoble se sépare de Vincent Hognon

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Longtemps candidat à la montée, Grenoble traverse une terrible crise sportive et a décidé de se séparer de son entraineur Vincent Hognon. L’ancien défenseur de Nancy et Saint-Etienne a trouvé un accord avec le club de l’Isère pour mettre un terme à son contrat. « Depuis janvier, la dynamique s’est inversée et l’équipe n’a récolté que 6 points sur 27 possibles. Ce qui a conduit à l’accord des parties. Le GF38 remercie Vincent Hognon pour son travail et son professionnalisme. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », explique ainsi le GF38.