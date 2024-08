Droits TV ‍: Beinsports boycotté, la guerre est déclarée

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Les exigences de Beinsports suite à l'attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 frappent surtout la Ligue 2. Et un énorme mouvement de colère grimpe contre les décisions de la chaîne sportive qatarie.

La Ligue de Football Professionnel était tellement en galère pour vendre ses droits TV qu'elle a plié à toutes les exigences de Beinsports, lorsque cette dernière a racheté pour 100 millions d'euros un match de Ligue 1 par journée de championnat. Cette rencontre étant programmée le samedi à 17h, le média qatari a exigé et obtenu que le multiplex de Ligue 2 passe du samedi 20h au vendredi 20h. Une décision officialisée deux semaines avant le début de saison, alors que les 18 clubs de Ligue 2 ont évidemment déjà vendu les abonnements en annonçant des rencontres le samedi la plupart du temps. De même, en décalant au vendredi de manière aussi brutale, la LFP empêche clairement les supporters de se déplacer. De quoi provoquer une première crise, un appel au boycott de Beinsports via le hashtag #BoycottBeInSports et à une grève des supporters étant lancée avant même la première journée de Ligue 2 suite à cette décision prise au tout dernier moment et sans réellement tenir compte de l'avis de ceux qui remplissent les stades.

La L2 paie la gestion calamiteuse du dossier des droits TV

Dix ans plus tard : même chaîne, même erreur, même combat : le foot c’est week-end ! pic.twitter.com/x4ljbuebmc — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) August 1, 2024

Du coup, ce week-end, lors des matchs amicaux, des messages sont apparus, notamment sur les maillots des joueurs du Red Star, appelant à jouer le samedi, tandis que des supporters de Caen et d'Auxerre ont eux clairement visés Beinsports. Du côté du club normand, récemment racheté par Kylian Mbappé, les Ultras annoncent même déjà leur refus d'assister au premier match de la saison, tandis que l'Association Nationale des Supporters est déjà remontée contre cette nouvelle programmation. Tandis que la LFP et Beinsports ont refusé de répondre à L'Equipe sur ce sujet, plusieurs dirigeants font comprendre qu'ils sont mécontents face à cette décision, seul le président d'Amiens estimant qu'il n'y avait pas le choix dans la mesure où la chaîne sportive a mis 40 millions d'euros dans l'achat des droits de la Ligue 2. Selon plusieurs sources, tandis que les associations de supporters vont se réunir dans les prochaines 48 heures, une réunion entre les dirigeants de L2, de la LFP et de Beinsports pourrait se tenir rapidement, sachant qu'il n'est bon pour personne que la saison se déroule dans une ambiance hostile contre la chaîne qatarie.